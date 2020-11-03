В Петербурге лже-брокеры похитили свыше 55 миллионов рублей у граждан: вынесен приговор

Суд установил, что с января 2019 года по апрель 2020 года злоумышленники, действуя под видом брокеров, обещали гражданам высокие доходы от вложений в акции, криптовалюту и другие финансовые инструменты.

В Санкт-Петербурге оглашен приговор по делу о мошенничестве, жертвами которого стали 45 человек. Прокуратура Центрального района поддержала обвинение в отношении Роберта Алояна, Реваза Бурдули, Акоба Товмасяна и Николая Волокитина. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Суд установил, что с января 2019 года по апрель 2020 года злоумышленники, действуя под видом брокеров, обещали гражданам высокие доходы от вложений в акции, криптовалюту и другие финансовые инструменты. Организовав фиктивную компанию "Бизнес-Школа Эскада", они предлагали консультации по финансовой грамотности и стратегии торговли на биржах, но на самом деле присваивали себе деньги клиентов. В результате мошеннических действий было похищено более 55 миллионов рублей.

Подсудимые признали свою вину. В результате Алоян и Бурдули получили по 7 лет лишения свободы, Товмасян — 6 лет 11 месяцев в колонии общего режима. Волокитин приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком.

Также в Петербурге преступная группа обманула покупателей на 8,5 млн рублей через сайт объявлений.

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