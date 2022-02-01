Задержан ещё один подозреваемый в нападении на подростка в Яблоновском саду

Ранее были задержаны 16-летние подозреваемые.

В Петербурге задержан ещё один фигурант по уголовному делу о разбойном нападении на подростка на территории Яблоновского сада.

Как ранее сообщалось, следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 213 УК РФ (разбой и хулиганство, совершенные группой лиц по предварительному сговору с использованием предмета в качестве оружия).

По версии следствия, 29 ноября группа лиц, в которую входили 16-летний молодой человек и его ровесница, под надуманным предлогом на территории Яблоновского сада напали на 16-летнего юношу, повалили его на землю, разбив очки стоимостью 30 тысяч рублей, и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове, туловищу, а также не менее 18 раз выстрелили из пневматического пистолета. После этого они похитили у него мобильный телефон, с которого перевели на свой банковский счет 410 рублей. По данным следователей, они причинили потерпевшему материальный ущерб на сумму более 49 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись.

Были задержаны 16-летние подозреваемые. Также по подозрению в совершении хулиганства был задержан 22-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу