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Задержан "дроп" из Москвы, который обманул пожилого петербуржца на 2,2 млн рублей
Сегодня, 10:19
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Задержан "дроп" из Москвы, который обманул пожилого петербуржца на 2,2 млн рублей

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Звонивший пенсионеру представился юристом.

Задержан "дроп" из Москвы, обманувший пенсионера с улицы Козлова. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Кировского района 16 февраля обратился 85-летний мужчина с заявлением о том, что накануне ему позвонил неизвестный, представившийся юристом. Незнакомец под предлогом проверки подлинности купюр убедил потерпевшего передать курьеру 2,2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

На набережной канала Грибоедова 18 февраля по подозрению в совершении этого преступления задержали 26-летнего москвича. 

Ранее на Piter.TV: из-за мошенников пенсионер остался без 3,7 млн рублей в Петергофе. 

Фото: Piter.TV

Теги: дроп, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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