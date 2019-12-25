Задержан "дроп" из Москвы, который обманул пожилого петербуржца на 2,2 млн рублей

Задержан "дроп" из Москвы, обманувший пенсионера с улицы Козлова. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию Кировского района 16 февраля обратился 85-летний мужчина с заявлением о том, что накануне ему позвонил неизвестный, представившийся юристом. Незнакомец под предлогом проверки подлинности купюр убедил потерпевшего передать курьеру 2,2 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
На набережной канала Грибоедова 18 февраля по подозрению в совершении этого преступления задержали 26-летнего москвича.
Ранее на Piter.TV: из-за мошенников пенсионер остался без 3,7 млн рублей в Петергофе.
Фото: Piter.TV
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