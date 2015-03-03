Из-за мошенников пенсионер остался без 3,7 млн рублей в Петергофе

Мошенники лишили пожилого жителя Петергофа 3,7 млн рублей, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 19 февраля.
Пенсионер обратился к полицейским накануне. По словам потерпевшего, он стал жертвой мошенников.
В период с 13 по 17 февраля на телефон мужчины звонил неизвестный, убедивший его около дома отдать сумму трем незнакомцам.
Правоохранители разыскивают злоумышленников, проводится проверка.
Ранее мы рассказывали о том, что задержан курьер мошенников, обманувший двух пенсионерок.
Фото: Piter.TV
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