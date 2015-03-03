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Из-за мошенников пенсионер остался без 3,7 млн рублей в Петергофе
Сегодня, 9:39
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Из-за мошенников пенсионер остался без 3,7 млн рублей в Петергофе

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Правоохранители разыскивают злоумышленников, проводится проверка.

Мошенники лишили пожилого жителя Петергофа 3,7 млн рублей, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 19 февраля.

Пенсионер обратился к полицейским накануне. По словам потерпевшего, он стал жертвой мошенников.

В период с 13 по 17 февраля на телефон мужчины звонил неизвестный, убедивший его около дома отдать сумму трем незнакомцам. 

Правоохранители разыскивают злоумышленников, проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан курьер мошенников, обманувший двух пенсионерок. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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