Из-за мошенников пенсионер остался без 3,7 млн рублей в Петергофе

Правоохранители разыскивают злоумышленников, проводится проверка.

Мошенники лишили пожилого жителя Петергофа 3,7 млн рублей, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 19 февраля.

Пенсионер обратился к полицейским накануне. По словам потерпевшего, он стал жертвой мошенников.

В период с 13 по 17 февраля на телефон мужчины звонил неизвестный, убедивший его около дома отдать сумму трем незнакомцам.

Правоохранители разыскивают злоумышленников, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан курьер мошенников, обманувший двух пенсионерок.

Фото: Piter.TV