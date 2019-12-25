Задержан курьер мошенников, обманувший двух пенсионерок

Одна из них лишилась 1,65 млн рублей, а вторая – 2,7 млн рублей.

Полиция задержала криминального курьера из Мурино. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 18 февраля обратилась 71-летняя жительница дома 76 по проспекту Просвещения. Пенсионерка по указке телефонных мошенников сначала приобрела мобильный телефон, куда по их инструкции загрузила приложение для бесконтактной оплаты, якобы необходимое для перевода денег на "безопасный" счет, а после лично встретилась с курьером и передала ему оставшиеся сбережения для "декларирования". Сумма ущерба составила 1,65 млн рублей.

В этот же день в полицию с аналогичным заявлением обратилась 94-летняя жительница дома 79 по Гражданскому проспекту, которая, попавшись на уловку мошенников, передала приехавшему к ее дому курьеру 2,7 млн рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

У дома 79 по Северному проспекту 18 февраля сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 20-летнего неработающего жителя Мурино. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на видео попал курьер мошенников, обманувших блокадницу на 13 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.tv