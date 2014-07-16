Полиция задержала дропа мошенников, похитивших у пожилого петербуржца 1,1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские задержали дропа мошенников, которые обманули пенсионера на крупную сумму. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Еще 3 ноября к правоохранителям Фрунзенского района обратился 87-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 29 октября ему звонили незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования накоплений они убедили потерпевшего передать аферисту 1,1 млн рублей на Белградской улице.

Накануне на Бухарестской улице по подозрению поймали 21-летнего жителя Невского района. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская пенсионерка продала квартиру на Героев после звонка мошенников.

Фото: Piter.TV