Дроп из Африки забрал у пенсионерки в Петербурге 285 тыс. рублей

В Петербурге впервые задержали дропа из Африки, похитившего 285 тыс. рублей у пенсионерки. Об этом пишет 7 августа "Фонтанка".

По словам 79-летней женщины, она отдала накопления незнакомцу после разговоров по телефону. По подозрению полицейские задержали 24-летнего гражданина Конго. Злоумышленник работал курьером.

Фото: Piter.TV