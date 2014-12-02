  1. Главная
Дроп из Африки забрал у пенсионерки в Петербурге 285 тыс. рублей
Сегодня, 8:59
По словам 79-летней женщины, она отдала накопления незнакомцу после разговоров по телефону.

В Петербурге впервые задержали дропа из Африки, похитившего 285 тыс. рублей у пенсионерки. Об этом пишет 7 августа "Фонтанка". 

По словам 79-летней женщины, она отдала накопления незнакомцу после разговоров по телефону. По подозрению полицейские задержали 24-летнего гражданина Конго. Злоумышленник работал курьером. 

Ранее мы рассказывали о том, что курьера мошенников, который похитил у пенсионера более 1 млн рублей, будут судить в Петербурге. Накопления пообещали начислить на "безопасный" счет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

