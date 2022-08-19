Курьера мошенников, который похитил у пенсионера более 1 млн рублей, будут судить в Петербурге

Накопления пообещали начислить на "безопасный" счет.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в апреле 84-летнему мужчине позвонили "правоохранители". Как сообщили мошенники, кто-то пытался похитить деньги с банковского счета пенсионера. Чтобы избежать финансовых потерь, потерпевшего заставили отдать обвиняемому курьеру свыше 1 млн рублей. Накопления пообещали начислить на "безопасный" счет.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что 86-летний специалист петербургского НИИ отдал мошенникам 5,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV