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Курьера мошенников, который похитил у пенсионера более 1 млн рублей, будут судить в Петербурге
Сегодня, 16:45
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Курьера мошенников, который похитил у пенсионера более 1 млн рублей, будут судить в Петербурге

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Накопления пообещали начислить на "безопасный" счет.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в апреле 84-летнему мужчине позвонили "правоохранители". Как сообщили мошенники, кто-то пытался похитить деньги с банковского счета пенсионера. Чтобы избежать финансовых потерь, потерпевшего заставили отдать обвиняемому курьеру свыше 1 млн рублей. Накопления пообещали начислить на "безопасный" счет. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что 86-летний специалист петербургского НИИ отдал мошенникам 5,6 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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