Задержан петербуржец, напавший на своего отца и племянника

Он избил их молотком.

Полицией Фрунзенского района задержан дебошир, напавший на своего отца и племянника. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию ночью 2 июня поступило сообщение от 13-летнего подростка о том, что в квартире дома 31 по улице Турку на него и его дедушку напал дядя с молотком.

Полицейскими был оперативно задержан 43-летний мужчина, который в ходе внезапно возникшей ссоры избил молотком своего племянника, а также 66-летнего отца-пенсионера.

Подросток с ушибами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован, а его дедушка после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Также полицейские задержали петербуржца, который избил подростка на самокате.

Фото: unsplash