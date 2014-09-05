Схрон оружия обнаружен в доме жителя Новинки в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Полиция задержала "черного копателя" из Выборгского района. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В конце сентября в частном доме и сарае в поселке Новинка 52-летнего мужчины обнаружили и изъяли три единицы оружия, которые схожи с винтовками различных моделей, металлическую ленту, снаряженную патронами, пять штык-ножей, четыре каски времен Великой Отечественной войны, гранату и составные части оружия. Экспертиза показала, что граната является ручной и осколочной, а также пригодна для производства взрыва.

Исследование остальных объектов продолжается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти