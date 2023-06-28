  1. Главная
Мужчина стрелял по мишеням из "пневматики" на детской площадке в Невском районе
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе правоохранители задержали стрелка по мишеням из "пневматики". Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне днем в полицию обратились очевидцы, заявившие о том, что на детской площадке на Шлиссельбургском проспекте мужчина стреляет из оружия. На месте был пойман 44-летний местный житель, который произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Ford угрожал "травматом" в дорожном конфликте на Октябрьской набережной. 

Фото: Piter.TV 

