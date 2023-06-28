Водитель Ford угрожал "травматом" в дорожном конфликте на Октябрьской набережной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Ford, который угрожал "травматом" в дорожном конфликте в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 7 октября в полицию поступила информация от 35-летнего владельца машины Nissan Almera о том, что он съехал с Кольцевой автодороги на Октябрьскую набережную, и его начала преследовать иномарка, а управлявший ею незнакомец стал разряжать пистолет. В отдел для разбирательства увезли 44-летнего местного жителя.

Задержанный поссорился с водителем Nissan, после чего продемонстрировал свой травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV