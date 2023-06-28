  1. Главная
Водитель Ford угрожал "травматом" в дорожном конфликте на Октябрьской набережной
Сегодня, 9:30
189
sashshsas

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Ford, который угрожал "травматом" в дорожном конфликте в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 7 октября в полицию поступила информация от 35-летнего владельца машины Nissan Almera о том, что он съехал с Кольцевой автодороги на Октябрьскую набережную, и его начала преследовать иномарка, а управлявший ею незнакомец стал разряжать пистолет. В отдел для разбирательства увезли 44-летнего местного жителя. 

Задержанный поссорился с водителем Nissan, после чего продемонстрировал свой травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в отношении несовершеннолетнего стрелка в ТРК на проспекте Просвещения возбудили уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожный конфликт, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

