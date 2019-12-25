  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан 18-летний дроп мошенников, которые похитили 600 тыс. рублей у пенсионерки из Кронштадта
Сегодня, 10:02
68
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан 18-летний дроп мошенников, которые похитили 600 тыс. рублей у пенсионерки из Кронштадта

0 0

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские задержали 18-летнего дропа мошенников, которые обманули пенсионерку из Кронштадта. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне к правоохранителям обратилась 78-летняя жительница дома на улице Гусева. По словам женщины, попавшись на уловку аферистов, она отдала курьеру 596 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

В тот же день по подозрению в совершении этого преступления поймали молодого уроженца деревни Новосаратовка. В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным деяниям. 

Ранее на Piter.TV: двоих мошенников будут судить в Петербурге за кражу 4 млн рублей у пенсионерки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кронштадт, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии