Задержан 18-летний дроп мошенников, которые похитили 600 тыс. рублей у пенсионерки из Кронштадта

Полицейские задержали 18-летнего дропа мошенников, которые обманули пенсионерку из Кронштадта.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне к правоохранителям обратилась 78-летняя жительница дома на улице Гусева. По словам женщины, попавшись на уловку аферистов, она отдала курьеру 596 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день по подозрению в совершении этого преступления поймали молодого уроженца деревни Новосаратовка. В настоящее время устанавливается его причастность к аналогичным деяниям.

