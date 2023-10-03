Задержали водителя, стрелявшего из арбалета в промзоне на Гостилицком шоссе

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Полицейские задержали жителя деревни Петровское, стрелявшего из арбалета во время дорожного конфликта ночью 20 декабря. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 20 декабря в полицию поступило сообщение от оператора автозаправки, которая сообщила о раненом мужчине. Было установлено, что у 54-летнего мужчины при выезде с промзоны на Гостилицком шоссе произошел дорожный конфликт с водителем "Мерседеса", который, выйдя из иномарки, выстрелил в него из арбалета и скрылся. Пострадавший самостоятельно доехал до ближайшей заправки, где и попросил вызвать ему скорую. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (Покушение на убийство).

В ночь на 22 декабря у дома 2 по улице Песочной в деревне Петровское Ломоносовского района был задержан подозреваемый 56-летний местный житель.

Фото: МВД