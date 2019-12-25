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На Гостилицком шоссе водитель Mercedes открыл стрельбу в дорожном конфликте
Сегодня, 15:20
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На Гостилицком шоссе водитель Mercedes открыл стрельбу в дорожном конфликте

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Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские разыскивают стрелка из арбалета, который ранил водителя на Гостилицком шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 20 декабря правоохранителям поступила информация от оператора заправки о мужчине, обратившемся к ней за помощью. На месте было установлено, что у 54-летнего горожанина при выезде с промышленной зоны произошел дорожный конфликт с водителем автомобиля Mercedes. Последний, выйдя из авто, выстрелил из арбалета в своего оппонента, после чего скрылся. 

Пострадавший самостоятельно доехал до автозаправочной станции, где и попросил вызвать ему "скорую". Водителя госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

В настоящее время устанавливаются личность и местонахождение стрелка.

Ранее мы рассказывали о том, что после стрельбы у ресторана на Московском проспекте возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гостилицкое шоссе, дорожный конфликт, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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