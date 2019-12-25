На Гостилицком шоссе водитель Mercedes открыл стрельбу в дорожном конфликте

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские разыскивают стрелка из арбалета, который ранил водителя на Гостилицком шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 20 декабря правоохранителям поступила информация от оператора заправки о мужчине, обратившемся к ней за помощью. На месте было установлено, что у 54-летнего горожанина при выезде с промышленной зоны произошел дорожный конфликт с водителем автомобиля Mercedes. Последний, выйдя из авто, выстрелил из арбалета в своего оппонента, после чего скрылся.

Пострадавший самостоятельно доехал до автозаправочной станции, где и попросил вызвать ему "скорую". Водителя госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются личность и местонахождение стрелка.

Ранее мы рассказывали о том, что после стрельбы у ресторана на Московском проспекте возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV