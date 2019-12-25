На Гостилицком шоссе водитель Mercedes открыл стрельбу в дорожном конфликте

Полицейские разыскивают стрелка из арбалета, который ранил водителя на Гостилицком шоссе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 20 декабря правоохранителям поступила информация от оператора заправки о мужчине, обратившемся к ней за помощью. На месте было установлено, что у 54-летнего горожанина при выезде с промышленной зоны произошел дорожный конфликт с водителем автомобиля Mercedes. Последний, выйдя из авто, выстрелил из арбалета в своего оппонента, после чего скрылся.
Пострадавший самостоятельно доехал до автозаправочной станции, где и попросил вызвать ему "скорую". Водителя госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
В настоящее время устанавливаются личность и местонахождение стрелка.
Ранее мы рассказывали о том, что после стрельбы у ресторана на Московском проспекте возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.TV
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