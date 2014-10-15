В Ленобласти задержали водителя, несколько раз переехавшего на автомобиле пожилую женщину

Она собирала на участке его картошку.

Сотрудники полиции задержали водителя, который во время конфликта несколько раз переехал на своём автомобиле пожилую женщину. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ещё 9 сентября 2022 года 57-летний водитель, управляя своим автомобилем Niva, приехал в поле у деревни Шаглино Гатчинского района. Там на своём участке он обнаружил 69-летнюю женщину, которая собирала картошку.

Из-за хищения и внезапно возникшего конфликта с женщиной, водитель переехал её несколько раз автомобилем. Водитель причинил пострадавшей телесные повреждения в виде тупой закрытой травмы позвоночника и таза (перелом поперечного отростка 3 позвонка слева, без значительного смещения костных структур). Такая травма квалифицируется, как вред здоровью средней тяжести. По данному факту 7 июня 2023 году было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство). Мужчина задержан.

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Фото: Piter.tv