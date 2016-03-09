Рецидивист с оружием угнал у петербуржца арендованный каршеринг

В 01:25 автомобиль был обнаружен у дома 38 по Софийской улице без водителя, с механическими повреждениями.

В Петербурге рецидивист под угрозой оружия угнал у петербуржца арендованный каршеринг. Об этом стало известно Piter.tv.

Около часа ночи 8 июня в полицию позвонил 20-летний молодой человека и сообщил, что у станции метро "Зенит" неизвестный под угрозой оружия угнал автомобиль каршеринга Nissan Qashqai.

В 01:25 автомобиль был обнаружен у дома 38 по Софийской улице без водителя, с механическими повреждениями. По подозрению в совершении данного преступления разыскивается неоднократно судимый за кражи 43-летний А.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

В мае в Кудрово был задержан угонщик японских внедорожников.

Фото: Piter.tv