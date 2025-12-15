В Петергофе задержали группу вымогателей, выдававших себя за силовиков

Как установлено в ходе проверки, злоумышленники потребовали передать им 1,4 млн рублей.

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность группы, подозреваемой в вымогательстве крупной суммы денег под угрозой распространения компрометирующей информации. По данным правоохранительных органов, трое жителей региона представлялись своему знакомому сотрудниками силовых структур и оказывали на него психологическое давление. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как установлено в ходе проверки, злоумышленники потребовали передать им 1,4 млн рублей. В качестве аргумента они использовали угрозы обнародовать сведения о якобы противоправных действиях мужчины в отношении несовершеннолетней. Помимо денег, потерпевшего пытались принудить к подписанию контракта на прохождение военной службы, оформлению расписки о "добровольной" передаче средств, а также нотариальной доверенности, дающей доступ к его банковским счетам.

Мужчина не стал выполнять требования и обратился в полицию. После этого сотрудники правоохранительных органов организовали оперативные мероприятия, в результате которых подозреваемые были задержаны в Петергофе. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, планшеты, банковские карты и сим-карты, а также документы, связанные с недвижимостью и транспортными средствами. Все эти материалы приобщены к делу и рассматриваются как возможные доказательства.

Уголовное дело возбуждено по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц. На данный момент двое фигурантов находятся под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Летом за похищение несовершеннолетнего и вымогательство двух петербуржцев отправили в колонию строгого режима.

Фото: Telegram / Ирина Волк