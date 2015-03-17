Полицейские в Ленобласти задержали участников организованной группы магазинных воришек

Пытаясь уйти от полиции, злоумышленники пошли на таран.

Полицейские задержали участников организованной группы магазинных воришек. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудниками Управления угрозыска Главка при содействии экипажа Госавтоинспекции у дома 19 Б по Киевскому шоссе в селе Никольское с поличным задержаны участники преступной группы, специализирующиеся на кражах из сетевых продуктовых магазинов. Задержанные – трое мужчин (31, 43 и 49 лет).

Незадолго до задержания злоумышленники взломали входную дверь проникли в сетевой магазин, откуда похитили табачные изделия на сумму около 80 тысяч рублей. Пытаясь скрыться с похищенным, злоумышленники пошли на таран полицейского автомобиля, блокировавшего им путь, но после съезда в кювет были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее курсант военного вуза из Петербурга ограбил работника предприятия ВПК в Выборге.

Видео: МВД по СПб и ЛО