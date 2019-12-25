Петербургские полицейские задержали участника конфликта в автобусе

Он распылил в сторону петербуржца газ и избил его.

Полиция Невского района задержала участника конфликта в автобусе. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербурге и Ленобласти.

Напомним, вечером 7 декабря петербуржец был избит неизвестным в ходе конфликта в автобусе. У пострадавшего диагностированы ушибы, гематомы и сотрясение головного мозга. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Во втором часу ночи 12 декабря у дома 6 по Искровскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний местный житель. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.tv; МВД