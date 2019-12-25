  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские полицейские задержали участника конфликта в автобусе
Сегодня, 8:29
80
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские полицейские задержали участника конфликта в автобусе

0 0

Он распылил в сторону петербуржца газ и избил его.

Полиция  Невского района задержала участника конфликта в автобусе. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербурге и Ленобласти.

Напомним, вечером 7 декабря петербуржец был избит неизвестным в ходе конфликта в автобусе. У пострадавшего диагностированы ушибы, гематомы и сотрясение головного мозга. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Во втором часу ночи 12 декабря у дома 6 по Искровскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержан 34-летний местный житель. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.tv; МВД

Теги: драка, конфликт в автобусе, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии