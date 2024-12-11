В автобусе неизвестный распылил в сторону петербуржца газ и избил его

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Неизвестного разыскивают полицейские.

Полиция Невского района разыскивает мужчину, который во время конфликта в автобусе применил газовый баллончик.

Как рассказали в МВД, 9 декабря в 14:14 в полицию Невского района из больницы поступило сообщение о том, что в 11:02 был доставлен 38-летний мужчина. Пострадавший рассказал, что 7 декабря в 18:30 он был избит неизвестным в ходе конфликта в автобусе. У пострадавшего диагностированы ушибы, гематомы и сотрясение головного мозга.

По словам мужчины, он вместе со своей спутницей, находясь на остановке общественного транспорта "улица Тельмана и Искровский проспект", вошли в автобус № 12, следовавшего по маршруту "улица Подвойского – Рощинская улица". При оплате проезда у женщины не сработала карта "Подорожник", на что кондуктор попросил выйти её на следующей остановке. В этот момент к ним подбежал неизвестный мужчина, распылил в сторону заявителя газ и стал бить его по голове и лицу. После того, как автобус остановился, спутница потерпевшего вытолкала из автобуса дебошира.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Неизвестного разыскивают полицейские.

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Видео: МВД