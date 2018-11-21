В Москве задержали участника драки, ранившего ножом оппонента на Апраксином дворе

Из Москвы он собирался сбежать в Таджикистан.

Полицейские задержали участника драки на рынке в центре Петербурга. Подробностями поделились в региональном МВД.

Напомним, 8 октября днём поступило сообщение о том, что на территории рынка "Апраксин двор" около корпуса 50 мужчина получил ножевое ранение. Как установили полицейские, между двумя мужчинами – 32-летним жителем Дагестана и 20-летним гражданином Таджикистана – произошел конфликт из-за парковочного места.

По мнению дагестанца, его оппонент припарковал свой автомобиль не на своем месте. В связи с чем, он самовольно перепарковал чужой автомобиль. Завязался конфликт, в ходе которого мигрант ударил ножом в ногу дагестанца, а после скрылся с места происшествия.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Утром 10 октября сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали мигранта в Москве, откуда он собирался сбежать к себе на родину.

Фото и видео: МВД