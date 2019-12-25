В Петербурге задержали тренера по боевым искусствам. Его подозревают в сексуальном насилии над детьми

Вечером 22 августа у дома 13/2 по проспекту Косыгина оперативники задержали подозреваемого.

Уголовный розыск в Петербурге задержал тренера по боевым искусствам за противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию накануне поступила информация о том, что в период с 5 по 18 августа 41-летний тренер детской группы по ушу, находясь на базе отдыха в Лодейнопольском районе Ленинградской области, неоднократно совершал противоправные действия в отношении двоих своих учеников, 10 и 11 лет.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Вечером 22 августа у дома 13/2 по проспекту Косыгина оперативники задержали подозреваемого.

Фото: МВД