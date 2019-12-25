Петербурженка обвинила тренера детского спортивного лагеря в педофилии

Проводится доследственная проверка.

В Красносельском районе Петербурга на 41-летнего мужчину, ранее судимого за мошенничество, заявила мать ребенка. Проводится доследственная проверка, стало известно Piter.tv.

Накануне в полицию обратилась 35-летняя женщина, которая заявила, что 41-летний тренер детского спортивного лагеря, расположенного на Новоприозерском шоссе в Ленобласти, с 21 июня по 7 июля 2024 года совершал насильственные действия в отношении её 11-летней дочери.

В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Бизнесмена из Петербурга уличили в обороте детского порно.

Фото: Piter.tv