Полицейские задержали пьяного стрелка с шоссе Революции

Он четыре раза выстрелил в воздух из своего сигнального пистолета.

Полиция Красногвардейского района задержала стрелка с шоссе Революции. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 сентября поступило сообщение о том, что у дома 16 по шоссе Революции компания молодых людей стреляет в воздух из предмета похожего на пистолет.

На месте в состоянии алкогольного опьянения был задержан 27-летний неработающий петербуржец, который у дома 16 по шоссе Революции четыре раза выстрелил в воздух из своего сигнального пистолета.

Сигнальный пистолет изъят, дебошир доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее ещё один петербуржец стрелял в собственную мать из пневматического пистолета.

Фото: МВД