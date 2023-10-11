Полицейские задержали пьяного стрелка с шоссе Революции

Полиция Красногвардейского района задержала стрелка с шоссе Революции. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 8 сентября поступило сообщение о том, что у дома 16 по шоссе Революции компания молодых людей стреляет в воздух из предмета похожего на пистолет.
На месте в состоянии алкогольного опьянения был задержан 27-летний неработающий петербуржец, который у дома 16 по шоссе Революции четыре раза выстрелил в воздух из своего сигнального пистолета.
Сигнальный пистолет изъят, дебошир доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Ранее ещё один петербуржец стрелял в собственную мать из пневматического пистолета.
Фото: МВД
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