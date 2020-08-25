В Петербурге задержали серийного курьера мошенников

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Полиция Невского района задержала серийного курьера мошенников. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 6 августа обратился 84-летний житель дома 13 по улице Крыленко. Он сообщил, что после разговора с "сотрудником банка" он передал 10 тысяч рублей курьеру.

Оперативно у дома 13 корпус 3 по улице Крыленко по подозрению в совершении данного преступления был задержан 20-летний неработающий житель Адмиралтейского района Петербурга. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Фото: МВД

Оперативники установили, что задержанный причастен к аналогичному преступлению, совершенному в отношении 75-летней пенсионерки с улицы Бабушкина. Тогда жертва телефонных мошенников передала курьеру 945 000 рублей. По данному факту было также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Петербурге был задержан ещё один курьер мошенников, похитивший у пенсионерки 580 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv