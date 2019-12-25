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В Петербурге задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионерки 580 тыс. рублей
Сегодня, 13:54
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В Петербурге задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионерки 580 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители Калининского района задержали курьера мошенников, который обокрал пенсионерку. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 2 августа в полицию обратилась 85-летняя жительница дома 86 по проспекту Просвещения с заявлением о том, что 1 августа на ее мобильный телефон позвонил неизвестный. Под предлогом безвозмездного обеспечения безопасности денежных средств петербурженки злоумышленник убедил ее передать 580 тыс. рублей курьеру.

В тот же день около дома 9 по Лужской улице, в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан неработающий 17-летний горожанин. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.TV: в квартире на проспекте Космонавтов мужчина избил и ограбил петербуржца. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенники обокрали пенсионерку, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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