В Петербурге задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионерки 580 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители Калининского района задержали курьера мошенников, который обокрал пенсионерку.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 2 августа в полицию обратилась 85-летняя жительница дома 86 по проспекту Просвещения с заявлением о том, что 1 августа на ее мобильный телефон позвонил неизвестный. Под предлогом безвозмездного обеспечения безопасности денежных средств петербурженки злоумышленник убедил ее передать 580 тыс. рублей курьеру.

В тот же день около дома 9 по Лужской улице, в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в причастности к этому преступлению был задержан неработающий 17-летний горожанин. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.TV: в квартире на проспекте Космонавтов мужчина избил и ограбил петербуржца.

Фото: Piter.TV