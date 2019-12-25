Росгвардейцы обнаружили на Гражданском проспекте авто мужчины, которого подозревают в совершении хулиганства

Задержанного доставили в третий отдел полиции, а затем передали инициатору розыска.

Росгвардейцы в Калининском районе обнаружили разыскиваемый преступный автомобиль Mitsubishi Lancer.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 16 октября сотрудники вневедомственной охраны получили сведения об иномарке, водитель которой совершил хулиганства во Всеволожском районе. Машину нашли на Гражданском проспекте, за рулем находился 26-летний местный житель.

Задержанного доставили в третий отдел полиции, а затем передали инициатору розыска.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвая рецидивистка повредила BMW бывшего кирпичом в Кировском районе.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти