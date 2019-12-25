  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан петербуржец, разбивший стекло автобуса в Парголово
Сегодня, 9:34
217
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Задержан петербуржец, разбивший стекло автобуса в Парголово

0 0

Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 УПК РФ. 

Ранее пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщала, что вечером 4 сентября в 21:34 полиция Выборгского района получила заявление от водителя автобуса, согласно которому в посёлке Парголово, на перекрёстке улиц Федора Абрамова и Меркурьева, неизвестные лица разбили боковое окно транспортного средства с использованием аварийного молота и скрылись с места происшествия.  Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("хулиганство").

Позднее, 7 сентября примерно в 16:20, благодаря проведённым оперативно-разыскным мероприятиям, правоохранительными органами на Выборгском шоссе вблизи дома номер 52 был задержан подозреваемый — безработный молодой мужчина 1999 года рождения, проживающий поблизости. 

Задержанный находится под стражей на основании статьи 91 УПК РФ. 

Ранее мы сообщили о том, что  молодой человек стрелял из аэрозольного пистолета на Парфеновской.

Фото:  Piter.TV 

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии