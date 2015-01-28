Полицейские задержали пятерых иностранцев, устроивших драку в Каменногорске

Узбеки были доставлены в отдел полиции для разбирательства, а их оппонент в госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

ПоПолицейские задержали пятерых иностранцев, устроивших драку в Каменногорске. Подробности рассказали в региональном МВД.

В полицию вечером 24 июля поступило сообщение о том, что у дома 4 по Березовой аллее в Каменногорске Выборгского района произошла драка. Прибывшие полицейские задержали всех участников конфликта: 41-летнего гражданина Киргизии и пятерых граждан Узбекистана в возрасте от 18 до 28 лет.

Узбеки были доставлены в отдел полиции для разбирательства, а их оппонент в госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Оказалось, что двое граждан Узбекистана находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, в отношении них составлены административные протоколы. Трое их соотечественников привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Все пятеро оставлены в отделе для проведения процессуальных действий в рамках возбужденного по факту драки уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.tv