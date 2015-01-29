В Петербурге задержали предпринимателя, обманувшего семерых заказчиков ремонта квартир

Потерпевшие заплатили за мифический ремонт от 500 000 до 3 000 000 рублей.

В Петербурге уголовный розыск задержал предпринимателя, обманувшего заказчиков ремонта квартир. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

В июле 2024 года в полицию с заявлением о мошенничестве обратился житель Кронштадта. Мужчина сообщил, что в мае 2023 года заключил договор на ремонт своей квартиры на Петровской улице. Индивидуальный предприниматель получил за работу 100% предоплату в размере 3 190 000 рублей. За эти деньги новую квартиру от застройщика предприниматель обещал отремонтировать "под ключ". Однако взятые на себя обязательства подрядчик не выполнил и, как выяснилось, не собирался выполнять.

Целый год хозяин квартиры пытался решить проблему самостоятельно, обратившись в суд. Однако не смог добиться справедливости и обратился с заявлением в полицию. Полицейским следствием Кронштадта было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Вскоре предполагаемый аферист был задержан. Им оказался 39-летний житель Выборгского района Петербурга. В ходе обыска в его квартире на Манчестерской улице сыщики обнаружили бланки договоров и другие документы.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но – в Нижнем Новгороде и получил 3 года условного срока.

По данным уголовного розыска, жертвами "лжеремонтника" стали ещё как минимум 7 петербуржцев, проживающих в различных районах города. Потерпевшие заплатили за мифический ремонт от 500 000 до 3 000 000 рублей. При этом, после имитации "работ" хозяевам квартир приходилось вкладывать дополнительные средства для восстановления и устранения дефектов.

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Видео: МВД