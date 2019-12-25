Полицейские задержали 15-летнего подростка, обманувшего пожилую женщину в Тихвине

Подозреваемый после допроса был передан законным представителям.

Сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, обманувшего пожилую женщину в Тихвине. Подробности рассказали в МВД.

Утром 28 августа в полицию обратилась 84-летняя жительница Тихвина. Она рассказала, что два дня назад днём ей позвонил неизвестный, представившийся внуком. Под предлогом лечения после ДТП звонивший убедил пенсионерку передать 300 тысяч рублей курьеру. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Вечером 28 августа по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 15-летний подросток. После проведения процессуальных действий мальчик передан законным представителям. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.tv