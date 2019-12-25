В Аннино девочки-подростки распылили перцовый баллончик в лицо семикласснице и отобрали у неё телефон

Подозреваемые девочки 14 и 16 лет были опрошены полицейскими и переданы родителям под обязательство о явке

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту разбойного нападения несовершеннолетних на девочку в Аннино. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 27 августа к правоохранителям обратилась жительница поселка Аннино. Она сообщила, что в парке по улице 10-й Пятилетки две знакомые её дочери (ученицы 7 класса), распылив перцовый баллончик ей в лицо, забрали мобильный телефон и убежали. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

Подозреваемые девочки 14 и 16 лет были опрошены полицейскими и переданы родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские задержали еще троих студентов, напавших в мае на 19-летнего прохожего.

Фото: Piter.tv