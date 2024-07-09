Полицейские задержали предполагаемого поджигателя автомобиля на проспекте Культуры

По подозрению в совершении поджога оперативно был задержан неработающий 37-летний местный житель.

Полиция Калининского района задержала предполагаемого поджигателя автомобиля на проспекте Культуры. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 июля около семи часов вечера поступило сообщение от очевидца о том, что у дома 31 по проспекту Культуры подожгли автомобиль "Газель". Данный автомобиль принадлежит 51-летнему мужчине.

По подозрению в совершении поджога оперативно был задержан неработающий 37-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ.

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Видео: МВД