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Полицейские задержали подростков, подозреваемых в поджоге шкафе на Лени Голикова
Сегодня, 11:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали подростков, подозреваемых в поджоге шкафе на Лени Голикова

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После опроса их передали законным представителям.

Полиция Петербурга задержала подростков, совершивших поджог имущества в доме на улице Лени Голикова. Об этом рассказали в МВД.

Вечером 18 декабря в полицию обратился житель дома 47/1 по улице Лени Голикова. Мужчина сообщил, что 16 декабря в период с 16:50 до 17:00 был совершен поджог деревянного шкафа, находящегося на лестничной площадке около его квартиры.

Оказалось, что к порче имущества причастны пятеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. Все подозреваемые были задержаны 19 декабря. После опроса их передали законным представителям.

Материалы работы полиции переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv

Теги: подростки, улица лени голикова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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