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В Кингисеппском районе школьница попыталась поджечь здание администрации
Сегодня, 8:41
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В Кингисеппском районе школьница попыталась поджечь здание администрации

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Школьница попыталась поджечь здание администрации в Кингисеппском районе Ленобласти, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 19 декабря 16-летняя девушка зашла в администрацию деревни Фалилеево и разлила жидкость для розжига, а после этого собиралась поджечь облитые вещи, однако ее вовремя задержали. Были изъяты три бутылки, телефон и зажигалка. 

Старшеклассницу доставили в отдел полиции, опросили и отпустили под обязательство о явке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец попытался поджечь военкомат на улице Чайковского. 

Фото: Piter.TV

Теги: попытка поджога, фалилеево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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