В Кингисеппском районе школьница попыталась поджечь здание администрации

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Школьница попыталась поджечь здание администрации в Кингисеппском районе Ленобласти, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 19 декабря 16-летняя девушка зашла в администрацию деревни Фалилеево и разлила жидкость для розжига, а после этого собиралась поджечь облитые вещи, однако ее вовремя задержали. Были изъяты три бутылки, телефон и зажигалка.

Старшеклассницу доставили в отдел полиции, опросили и отпустили под обязательство о явке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: петербуржец попытался поджечь военкомат на улице Чайковского.

Фото: Piter.TV