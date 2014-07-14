По решению суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Полицейские задержали подростков, избивших молодого человека в Полюстровском саду. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники полиции выявили видео, на котором группа подростков избивает руками и ногами лежащего на траве молодого человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские установили, что конфликт произошел вечером 12 июня 2024 года. Были установлены личности и местонахождение нападавших. Ими оказались двое граждан стран ближнего зарубежья, 14 и 17 лет, и их 17-летний приятель, студент петербургского колледжа.

По решению суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

Также все участники конфликта на Комендантском проспекте заключены под стражу.

Фото: Piter.tv