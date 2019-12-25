Полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничества в отношении 88-летней петербурженки

Денежные средства потерпевшая самостоятельно передала незнакомкам у отделения банка, расположенного в доме 31 по проспекту Испытателей.

Полиция Приморского района задержала подозреваемую в совершении мошенничества в отношении 88-летней пожилой петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 11 июня обратился мужчина. Он сообщил, что две незнакомые женщины оставили у его матери личные вещи, но при этом взяли за них залог.

Полицейскими было установлено, что 11 июня в период с 13:00 до 14:00 во дворе дома 24 по Серебристому бульвару к 88-летней пенсионерке подошли две неизвестные женщины, которые под предлогом продажи постельного белья и шубы забрали у пожилой петербурженки 100 тысяч рублей. Денежные средства потерпевшая самостоятельно передала незнакомкам у отделения банка, расположенного в доме 31 по проспекту Испытателей.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество).

Накануне у дома 1 по Фронтовой улице экипажем ДПС задержан автомобиль LADA Granta, в салоне которого находились 44-летняя и 39-летняя жительницы Великого Новгорода. Было установлено, что 44-летняя женщина причастна к вышеуказанному преступлению. Подозреваемая была задержана.

Ранее в Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 9 млн рублей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)