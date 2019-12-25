После пожара в квартире на Октябрьской набережной нашли труп с ножевыми ранениями

Подозреваемый в убийстве уже задержан.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве на Октябрьской набережной. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 июля в 02:39 поступило сообщение о том, что горит квартира в 4 парадной дома 118 по Октябрьской набережной. В двухкомнатной квартире выгорели комната и коридор.

После тушения пожара на кухне был обнаружен труп 40-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Чуть позже у дома 124 по Октябрьской набережной полицейскими был задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве. По предварительной информации, после застолья во время ссоры он ударил ножом потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее на Жемчужном пляже мужчина ударил девушку и выстрелил в воздух из травмата.

Фото: Piter.tv