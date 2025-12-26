Убийцу-рецидивиста задержали в Кингисеппе благодаря ДНК с оставленной им перчатки

Расследование преступления продолжается.

Следственными органами Ленобласти раскрыто резонансное убийство, произошедшее в городе Кингисепп. Преступление удалось раскрыть благодаря обнаружению перчатки на месте происшествия и проведению генетического анализа. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

16 декабря на Большой Советской улице обнаружилось тело 41-летнего мужчины, частично прикрытое листвой. Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной смерти стало закрытое повреждение шейного отдела позвоночника с последующим нарушением функций спинного мозга. Сразу после обнаружения тела следственными органами было возбуждено уголовное дело. Ключевую роль в раскрытии преступления сыграло взаимодействие следователей, криминалистических служб и полицейских подразделений.

Во время осмотра места происшествия эксперты нашли перчатку неизвестного лица. Молекулярная экспертиза позволила установить биологический профиль возможного виновника, ранее имевшего проблемы с законом.

Оказалось, что подозреваемым является 39-летний местный житель, имеющий неоднократные судимости, включая обвинение в убийстве. Согласно материалам следствия, вечером 2 декабря между ним и погибшим вспыхнул серьезный конфликт, вызванный личной враждой. Во время ссоры обвиняемый применил насильственный метод расправы, задушив свою жертву кожаным ремнём. Затем он попытался скрыть следы своего злодеяния, скрыв тело под слоем листьев и покинув место трагедии незамеченным.

25 декабря сотрудники пресс-службы сообщили, что задержанный находится под арестом, а следователями подготовлено обращение в суд с просьбой применить меру ограничения свободы в виде содержания под стражей. Расследование преступления продолжается.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти