В Гатчине задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

У дома 3 по улице Ново-Антропшинской в городе Коммунар полностью сгорел автомобиль Honda Freed.

Оперативники Гатчинского района задержали подозреваемого в поджоге иномарки на Ново-Антропшинской улице в Коммунаре. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 12 сентября у дома 3 по улице Ново-Антропшинской в городе Коммунар полностью сгорел автомобиль Honda Freed, который принадлежит 36-летней жительнице Красноярска. Ущерб составил 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Утром 16 сентября у дома 30 по улице Карла Маркса в Гатчине за совершение указанного преступления задержан неработающий 38-летний житель Красноярского края. За два дня до возгорания он забрал автомобиль у сожительницы. Женщина после этого в мессенджере получала от него сообщения с угрозами сжечь машину.

Фото: Piter.tv