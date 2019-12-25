Мужчина сжег иномарку своей сожительницы в Коммунаре

Теперь его ищут полицейские.

В Гатчинском районе разыскивают мужчину, который сжег иномарку своей сожительницы в Коммунаре. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около двух часов ночи 12 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Honda Freed у дома 3 по улице Ново-Антропшинской в городе Коммунар. Автомобиль принадлежит 36-летней жительнице Красноярска. Машина сгорела полностью, никто не пострадал.

Предварительно установлено, что двумя днями ранее данный автомобиль забрал 38-летний сожитель потерпевшей, также житель Красноярского края. Женщина после этого в мессенджере получала от него сообщения с угрозами сжечь данный автомобиль.

Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого. Сумма ущерба составила 1 000 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Ранее полицейские задержали петербуржца, бросившего взрывчатку в окно квартиры на улице Ткачей.

Фото: Piter.tv