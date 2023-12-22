В Невском районе задержали подозреваемого в обмане 91-летней петербурженки

Пожилая женщина передала ему 380 тысяч рублей.

Полицией раскрыто телефонное мошенничество в отношении 91-летней петербурженки. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 11 января поступило сообщение о мошенничестве в отношении 91-летней пенсионерки, проживающей на улице Дыбенко. Было установлено, что на стационарный телефон ей позвонил неизвестный и сообщил, что её внучка якобы стала участницей автоаварии и необходимо возместить ущерб.

В квартиру пожилой женщины приехал неизвестный, которому она передала 380 000 рублей.

Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. У него был обнаружен и изъят пакет с переданными пенсионеркой деньгами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Фото: Piter.tv