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В Шушарах задержали подозреваемого в хищении экскаватора со строительной площадки
Сегодня, 9:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах задержали подозреваемого в хищении экскаватора со строительной площадки

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По подозрению в совершении данного преступления был задержан 39-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

Полицейские задержали подозреваемого в хищении экскаватора со строительной площадки в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 22 апреля поступило сообщение о хищении гусеничного экскаватора "Komatsu" со строительной площадки, расположенной в деревне Краколье. Похищенный экскаватор через два дня был обнаружен на частной территории вблизи Пудостьского сельского поселения Гатчинского района с измененной маркировкой номерных агрегатов.

По подозрению в совершении данного преступления 28 апреля у дома 19 по улице Школьной в поселке Шушары был задержан 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

Ранее сотрудники магазина на Петергофском шоссе обвинили девушек в краже двух корзин продуктов.

Фото: МВД

Теги: кража, экскаватор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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