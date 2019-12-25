В Шушарах задержали подозреваемого в хищении экскаватора со строительной площадки

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 39-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

Полицейские задержали подозреваемого в хищении экскаватора со строительной площадки в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 22 апреля поступило сообщение о хищении гусеничного экскаватора "Komatsu" со строительной площадки, расположенной в деревне Краколье. Похищенный экскаватор через два дня был обнаружен на частной территории вблизи Пудостьского сельского поселения Гатчинского района с измененной маркировкой номерных агрегатов.

По подозрению в совершении данного преступления 28 апреля у дома 19 по улице Школьной в поселке Шушары был задержан 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

Ранее сотрудники магазина на Петергофском шоссе обвинили девушек в краже двух корзин продуктов.

Фото: МВД