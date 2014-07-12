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Сотрудники магазина на Петергофском шоссе обвинили девушек в краже двух корзин продуктов

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Автор видео обратился к девушкам в соцсетях с просьбой вернуть украденное, в противном случае он обратится в полицию.

Сотрудники одного из магазинов на Петергофском шоссе обвинили покупательниц в краже двух корзин продуктов. Видео с камер наблюдения опубликованы в социальных сетях.

На кадрах видно, что две девушки выбирали продукты в супермаркете и складывали их в корзину. А затем резко направились к выходу, не оплатив покупки.

Автор видео обратился к девушкам в соцсетях с просьбой вернуть украденное, в противном случае он обратится в полицию.

Ранее в петербургском ТРК Росгвардия задержала посетителя с ножом.

Фото и видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: кража, петергофское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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