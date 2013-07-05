В Кировском районе задержали подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса

В одной из квартир дома №9 по улице Зайцева правоохранители обнаружили игровые автоматы.

В четверг, 29 июля, сотрудники правоохранительных органов и СОБРа задержали шестерых подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранители вскрыли квартиру №1 в доме №9 по улице Зайцева, где и обнаружили несколько игровых автоматов. На месте работала следственно-оперативная группа. Источник добавил, что адвокатов к подзащитным не пускали.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрыли шесть игорных клубов.

Видео: Piter.tv