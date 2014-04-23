В Петербурге закрыли шесть игорных клубов

Владельцем одного из них была женщина. Она созналась в том, что занималась незаконной деятельностью, поэтому ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Петербурге сотрудники экономической полиции обнаружили сразу шесть игорных клубов в четырех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 18 апреля.

Некоторые из заведений располагались в квартирах жилых домов на проспекте Энтузиастов и проспекте Наставников. На Гражданском проспекте тоже обнаружили игорный клуб. Проводили подпольные игры и в нежилых помещениях на улице Коллонтай, Искровском проспекте и проспекте Энгельса.

Сейчас в незаконной организации и проведении азартных игр подозреваются двое мужчин и одна женщина. Известно, что женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Она созналась в содеянном и получила наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Что же касается мужчин, то они, встретившись с правоохранителями, попытались слиться с толпой, но оперативники все-таки их поймали. Полиция изъяла из азартных заведений 55 игровых аппаратов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

Ранее на Piter.tv стало известно, что организаторам подпольного казино в квартире на Кронверкском дали условные сроки и штрафы.

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