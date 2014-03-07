Организаторам подпольного казино в квартире на Кронверкском дали условные сроки и штрафы

Потенциальных клиентов банда приглашала посредством смс-рассылки и звонков.

В Петербурге осудили четверых местных жителей, организовавших подпольное казино в квартире на Кронверкском проспекте. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, Елена Крупенникова, Юлиана Соколова, Кирилл Бабич, Виталий Нехвядович судом признаны виновными.

В незаконном игровом заведении злоумышленники установили 12 игровых автоматов, четыре стола для карточных игр и стол для игры в рулетку. Квартиру обеспечили камерами видеонаблюдения, чтобы не зашли посторонние, провести время в подпольном казино подельники предлагали посредством смс-рассылок и телефонного информирования. Известно, что Крупенникова выступала администратором казино и приглашала потенциальных клиентов, Соколова и Бабич работали крупье, выдавали игральные карты, Нехвядович работал в качестве охранника.

Суд назначил фигурантам дела условные сроки лишения свободы и штрафы: Крупенникова получила полтора года и штраф 80 тысяч рублей, Соколова и Бабич – по году и 3 месяца со штрафом в 70 тысяч рублей, Нехвядович – год и 2 месяца и штраф 40 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: Piter.TV