Полицейские задержали подозреваемых в драке в Парголово

Мужчины подозреваются в нанесении травм потерпевшим столярным молотком и гвоздодёром.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в драке в посёлке Парголово. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Почти в три часа ночи 4 августа в полицию поступило сообщение о том, что у дома 25 по улице Заречной в поселке Парголово происходит драка с ножом.

Прибывшими полицейскими в состоянии алкогольного опьянения с ножевым ранением груди обнаружен 29-летий мужчина. Также в состоянии алкогольного опьянения с ножевым ранением правой ноги обнаружен 28-летний мужчина. Оба пострадавших были госпитализированы.

Нарядом полиции на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения задержаны еще двое мужчин, 1987 и 1985 годов рождения, которые подозреваются в нанесении травм потерпевшим столярным молотком и гвоздодёром. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На выходных посетитель бара на Кронверкской улице сломал челюсть охраннику. Охранник в ответ выстрелил в обидчика из травматического оружия.

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