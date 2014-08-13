Посетитель бара на Кронверкской улице сломал челюсть охраннику

Конфликт в баре на Кронверкской улице закончился дракой со стрельбой и госпитализацией двух человек. Подробности стали известны Piter.tv.
В воскресенье ранним утром в полицию поступило сообщение о драке в баре. По предварительной информации, 27-летний посетитель бара ударил по лицу охраннику. Тот в ответ достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в обидчика.
После этого оба пострадавших были госпитализированы. Сотрудника бара доставили в больницу с двусторонним переломом нижней челюсти, обширной гематомой нижней челюсти, в состоянии средней степени тяжести. Посетителя отвезли в больницу с пулевым ранением левой кисти, гематомой передней поверхности груди справа, в состоянии средней степени тяжести.
На охранника зарегистрирован травматический. Оружие временно изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Ещё один петербуржец серьёзно ранил ножом 17-летнего подростка.
Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)
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