Посетитель бара на Кронверкской улице сломал челюсть охраннику

Охранник выстрелил в посетителя из травматического пистолета.

Конфликт в баре на Кронверкской улице закончился дракой со стрельбой и госпитализацией двух человек. Подробности стали известны Piter.tv.

В воскресенье ранним утром в полицию поступило сообщение о драке в баре. По предварительной информации, 27-летний посетитель бара ударил по лицу охраннику. Тот в ответ достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в обидчика.

После этого оба пострадавших были госпитализированы. Сотрудника бара доставили в больницу с двусторонним переломом нижней челюсти, обширной гематомой нижней челюсти, в состоянии средней степени тяжести. Посетителя отвезли в больницу с пулевым ранением левой кисти, гематомой передней поверхности груди справа, в состоянии средней степени тяжести.

На охранника зарегистрирован травматический. Оружие временно изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ещё один петербуржец серьёзно ранил ножом 17-летнего подростка.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)